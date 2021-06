© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziali addensamenti nuvolosi su Appennino, fascia prealpina e pianura adiacente, poi prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti, salvo isolati piovaschi sui rilievi. Minime in aumento, massime in calo. In pianura valori rispettivamente attorno a 20 °C e 30 °C. (Rem)