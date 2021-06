Milano: accoltella cliente dopo festa scudetto, prostituta arrestata per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata arrestata la prostituta che lo scorso 9 maggio ha accoltellato un cliente all’interno di un appartamento in zona Città Studi a Milano. Si tratta di una 42enne dominicana, gravemente indiziata del tentato omicidio di un 25enne senegalese residente a Torino. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della seconda sezione della Squadra Mobile che hanno condotto le indagini, il giovane quel giorno si trovava a Milano per partecipare ai festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter, ma si è trattenuto in città più del previsto, perdendo il treno del ritorno. Bloccato a Milano, ha quindi contattato una donna conosciuta su un sito online di incontri e l’ha raggiunta in un bilocale in via Maiocchi. Secondo gli investigatori ancor prima di consumare l'atto sessuale sarebbe nato un diverbio tra i due, verosimilmente dovuto al disaccordo sulle modalità della prestazione. Al culmine della lite, improvvisamente, la prostituta dominicana avrebbe sferrato una coltellata all'addome del cliente, provocandogli una ferita con eviscerazione delle anse intestinali. (segue) (Com)