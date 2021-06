Pd: Letta, stare al governo con Draghi ci fa bene, i risultati arrivano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi sento isolato, vedo che i risultati arrivano e che stare al governo con Draghi ci fa bene". Lo afferma in un colloquio con il "Corriere della Sera", il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. L'ex premier commenta il sorpasso del Pd sulla Lega, secondo un sondaggio Ipsos, e sottolinea: "Erano quattro anni che non ci davano prima forza del Paese. Noi lo lasciamo da parte, ma santo cielo questi numeri dicono che noi ci siamo. Trasformeremo i sondaggi in voti e vinceremo le elezioni. Non è vero che siamo ai margini come ci raccontano. Noi ci siamo e ce la giochiamo se stiamo uniti, se siamo classe dirigente". Sul rapporto con il Movimento cinque stelle, Letta infine osserva: "Confermo che coi Cinque stelle voglio aprire un cantiere e discutere dell'alleanza per le politiche, ognuno a partire dalla sua identità. Quella del centrosinistra è il mio obiettivo". (Rin)