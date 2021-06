Israele: oggi voto fiducia a nuovo governo, manifestazione fuori dalla casa di Netanyahu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 2.000 persone hanno manifestato sabato sera fuori dalla residenza di Netanyahu a Gerusalemme, alla vigilia di un voto cruciale in parlamento che potrebbe porre fine al regno del primo ministro israeliano più longevo della storia del Paese. Sulle note della canzone "Bella Ciao", i manifestanti hanno cantato "Bibi Ciao" per festeggiare l'imminente conclusione del mandato di Netanyahu, dopo quasi un anno di manifestazioni per chiederne le dimissioni, a causa dei processi per presunta corruzione. "Per noi questa è una grande notte e domani sarà un giorno ancora più grande. Sto quasi piangendo. Abbiamo combattuto pacificamente per questo e il giorno è arrivato", ha detto il manifestante Ofir Robinski, citato dal quotidiano "The Times of Israel". Il manifestante ha aggiunto: “Netanyahu ha solo cercato di dividerci e mettere ogni parte della società contro l'altra. Ma domani saremo uniti: destra, sinistra, ebrei e arabi". (Res)