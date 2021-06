Difesa: Guerini incontra omologhi britannico e turco, "fondamentale collaborazione per stabilità Mediterraneo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Guerini ha poi accolto a bordo della portaerei italiana il ministro della Difesa nazionale della Repubblica di Turchia, Hulusi Akar, per discutere della collaborazione in ambito Nato e dei rapporti tra i loro dicasteri. “La Turchia – ha dichiarato Guerini - è un partner importante dell’Italia e un prezioso alleato Nato. Questo ulteriore incontro va nella direzione di un rafforzamento delle relazioni tra i nostri Paesi. L’Italia conferma il suo impegno per favorire un dialogo concreto e costruttivo tra la Turchia e l’Europa”. Nel corso del bilaterale, che segue il loro ultimo incontro a Roma di ottobre dello scorso anno, i due ministri hanno discusso dell’attuale situazione nel Mediterraneo, delle missioni Nato in Afghanistan, in Iraq e in Kosovo e infine della cooperazione tra Italia e Turchia nel campo industriale della Difesa. (segue) (Com)