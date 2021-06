Business news: Cina, indice dei prezzi al consumo aumentato dell'1,3 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo cinese, principale indicatore dell'inflazione, è aumentato dell'1,3 per cento su base annuale a maggio, secondo i dati riportati dall'Ufficio di statistica nazionale. "La crescita è stata più rapida di aprile dello 0,9 per cento, per via del trascinamento dallo scorso anno delle variazioni dei prezzi", ha affermato Dong Lijuan, statistico dell'istituto. L'effetto di trascinamento ha contribuito per 0,7 punti percentuali alla crescita dell'indice dei prezzi, mentre l'altro 0,6 per cento è dovuto all'aumento dei prezzi, secondo i dati. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati dello 0,3 per cento su base annua a maggio, invertendo il calo dello 0,7 per cento di aprile e aumentando l'inflazione al consumo di 0,05 punti percentuali. Su base mensile, l'indice dei prezzi è diminuito dello 0,2 percento, con i prezzi del cibo in calo dell'1,7 per cento, riducendo il calo di 0,7 punti percentuali rispetto ad aprile. (Cip)