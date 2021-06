Business news: Usa, First Solar investirà 680 milioni di dollari per una nuova fabbrica in Ohio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più grande produttore di pannelli solari negli Stati Uniti, First Solar, investirà 680 milioni di dollari per costruire una nuova fabbrica in Ohio. Lo scrive il “Wall Street Journal”, secondo cui si tratta di una delle più importanti scommesse statunitensi in un mercato dominato dalla Cina da circa un decennio. La First Solar, con sede in Arizona, ha fatto sapere che i lavori inizieranno non appena saranno assicurati i necessari permessi e gli incentivi locali, con l’obiettivo di aprire l’impianto all’inizio del 2023. La fabbrica verrebbe realizzata nei pressi di Toledo, arriverebbe a produrre 3 gigawatt di energia l’anno (sufficienti a riscaldare 570 mila abitazioni) e sarebbe la terza della compagnia in Ohio. Messi assieme, i tre impianti dovrebbero essere in grado entro il 2025 di produrre 6 gigawatt di energia l’anno, poco più della metà di tutti i pannelli solari che allora saranno in funzione negli Stati Uniti. Secondo l’amministratore delegato di First Solar, Mark Widmar, l’operazione “riflette la crescita del mercato statunitense” e “l’impegno bipartisan della politica a incoraggiare la produzione interna di fonti alternative di energia”. L’investimento è inoltre in linea con gli obiettivi fissati dal presidente Joe Biden, che ha promesso di rendere la rete elettrica statunitense a emissioni zero entro il 2035. (Nys)