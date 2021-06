Business news: gli "unicorni" indiani del fintech preparano l'espansione nel Sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali startup indiane della tecnologia per il settore finanziario (fintech) stanno preparando il loro ingresso nel Sud-est asiatico, portando una nuova ondata di competitività in uno dei principali mercati emergenti della regione. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". Pine Labs, fornitore di dispositivi Pos per la distribuzione al dettaglio, ha conseguito una valutazione di mercato di 3 miliardi di dollari in occasione di un round di finanziamento il mese scorso, ed ha recentemente inaugurato servizi di vendita a pagamenti differito in Malesia, consentendo ai clienti di installare i dispositivi dell'azienda e di pagare a rate senza interessi tramite carte di credito fornite dalla stessa azienda. L'ad di Pine Labs, Amrish Rau, ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" che "gran parte dei mercati del Sud-est asiatico si trovano dov'era l'India due anni e mezzo fa". Lo scorso aprile Pine Lab ha acquisito Fave, startup malese che offre servizi di promozione degli acquisti online. Tale operazione ha lasciato in eredità alla startup indiana una rete di 350 operatori commerciali in Malesia, che ha utilizzato per promuovere i propri dispositivi Pos negli eserciti commerciali del Paese. L'azienda si prepara a debuttare con modalità analoghe in Thailandia, a Singapore, in Indonesia e nelle Filippine, sempre tramite l'appoggio a partenariati con banche locali. (Inn)