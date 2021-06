Business news: Thailandia, ufficio di Parigi del Consiglio di investimento organizza webinar il 15 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio di Parigi del Consiglio di investimento della Thailandia (Boi) organizza il prossimo 15 luglio il webinar "Doing business in Thailand: key location for Asean digital hub", in collaborazione con l’Agenzia per la promozione dell’economia digitale (Depa), l’Agenzia nazionale per l’innovazione (Nia), la Camera di commercio italo-thailandese (Ticc) e la compagnia digitale Pimclick. Per le aziende interessate è possibile registrarsi al seguente link: https://zoom.us/webinar/register/5116228137328/WN_liN4Qw6ISIy4Jp3bYkAn0A. (Res)