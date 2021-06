Business news: Giappone, rapporto denuncia collusione tra ministero del Commercio e Toshiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio del Giappone, Hiroshi Kajiyama, ha risposto ad una indagine sulla presunta collusione tra il dicastero da lui diretto e il colosso dell'elettronica giapponese Toshiba, denunciato da tre avvocati giapponesi tramite un rapporto pubblicato il 10 giugno. Secondo il documento, il ministero e l'azienda avrebbero collaborato per influenzare l'esito di una assemblea annuale degli azionisti di Toshiba. Il ministro ha replicato nel corso di una conferenza stampa, affermando che il suo dicastero assumerò iniziative sulla base della risposta dell'azienda all'indagine indipendente, voluta dagli stessi azionisti. Stando alle accuse dei tre avvocati, il ministero e Toshiba avrebbero concordato un piano per impedire ad Effissimo Capital Management, che detiene il 9,9 per cento del capitale azionario di Toshiba, di esercitare efficacemente il proprio peso all'intero del consiglio degli azionisti tenutosi nel luglio dello scorso anno. Dopo il consiglio, diversi azionisti avevano accusato la dirigenza di non aver contato o di ave ignorato i loro voti. (Git)