Business news: Algeria, la principale impresa di costruzioni privata diventa di proprietà dello Stato

- Etrhb, principale impresa di costruzioni privata in Algeria, è diventata ufficialmente una società pubblica. E’ quanto si legge in una nota inviata dal curatore del gruppo algerino ai lavoratori per informarli del cambiamento di status di tutte le filiali. Etrhb, in difficoltà dopo l'arresto nell'aprile 2019 del suo fondatore Ali Haddad, noto imprenditore ed ex presidente del Forum dei capi d'impresa (Fce), “è diventata ufficialmente di proprietà del Tesoro pubblico”, si legge nel testo. Il documento precisa che lo Stato è d'ora in poi l'unico autorizzato a prendere decisioni sul futuro di Etrhb a seguito della conferma da parte della Corte suprema della decisione del tribunale, relativa al sequestro dei beni e delle attività dell'azienda. L'amministratore giudiziario ha anticipato le ferie annuali per consentire l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti interni delle controllate del gruppo alla decisione della Corte suprema. Ai tempi dell'ex presidente Abdelaziz Bouteflika, Etrhb si era aggiudicata importanti appalti pubblici, mentre Ali Haddad è considerato un simbolo dei controversi legami tra alcuni ambienti economici e la cosiddetta “cerchia presidenziale”. (Ala)