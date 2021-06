Business news: Libia, compagnia turca Enka avvia lavori per centrale elettrica a ovest di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di costruzioni turca Enka ha annunciato l’avvio della prima fase dei lavori per una centrale elettrica da 671 megawatt a ovest della capitale libica, Tripoli. Lo scorso maggio la Compagnia elettrica generale libica aveva annunciato l’inizio della costruzione della centrale, sottolineando che il progetto rientra nel quadro dei suoi sforzi per aumentare la capacità produttiva ed eliminare la carenza di energia nella rete elettrica. Il progetto è realizzato da un consorzio di due compagnie, la tedesca Siemens e la turca Enka, nel quadro di un piano strategico che prevede la realizzazione di tre centrali: le altre due dovrebbero sorgere a Misurata e a Tobruk, con capacità produttive pari rispettivamente a 640 e 740 megawatt. La Compagnia ha inoltre esortato i cittadini ad avere comprensione per la situazione della rete elettrica finché questi progetti di urgenza non saranno completati, il che dovrebbe avvenire in via definitiva – segnando l’uscita definitiva del Paese dalla crisi elettrica – nel marzo 2022. (Lit)