Business news: Usa condannano sospensione Twitter in Nigeria, "libertà di espressione fondamentale per democrazie"

- Gli Stati Uniti condannano la sospensione di Twitter da parte del governo della Nigeria e le minacce di arresto e persecuzione nei confronti dei nigeriani che usano il social network. E’ quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dal dipartimento di Stato. Gli Usa hanno anche espresso preoccupazione per l’ordine dato a tutte le radio ed emittenti di smettere di usare Twitter. “Limitare indebitamente la capacità dei nigeriani di segnalare, raccogliere e diffondere opinioni e informazioni non ha posto in una democrazia. La libertà di espressione e l'accesso alle informazioni sia online che offline sono fondamentali per società democratiche prospere e sicure”, si legge. Gli Stati Uniti chiedono quindi al governo nigeriano di “rispettare il diritto dei suoi cittadini alla libertà di espressione annullando questa sospensione”. (Nys)