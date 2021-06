Business news: Cina-Burkina Faso, ministeri Esteri promuovono accordi per la Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina auspica di firmare presto accordi sull'iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) con il Burkina Faso così da rafforzare la cooperazione bilaterale in settori come la sanità e le infrastrutture. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi nel corso di una conversazione telefonica con l'omologo del Burkina Faso Alpha Barry, aggiungendo che "la firma di tali documenti fornirà nuovo slancio e creerà nuovo spazio per approfondire gli scambi". Dopo la recente ripresa delle relazioni diplomatiche, i legami tra Cina e Burkina Faso "hanno visto un rapido sviluppo" e "servono pienamente gli interessi dei due Paesi e dei due popoli", ha aggiunto Wang. Pechino "sostiene l'impegno del Burkina Faso nello sviluppo economico, nel miglioramento dei mezzi di sussistenza e nella salvaguardia della sua sicurezza nazionale". (Cip)