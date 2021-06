Business news: Egitto su diga Gerd, negoziati con Etiopia sotto Unione Africana "non porteranno progressi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati con l'Etiopia sui criteri di riempimento della Grande diga della Rinascita etiope (Gerd), in corso sotto gli auspici dell'Unione africana, “non porteranno ad alcun progresso significativo”. Ne è convinto il ministro dell'Irrigazione egiziano, Mohamed Abdel Atty, che in un incontro con alcuni attivisti africani ha detto che lo scorso novembre “la parte etiope ha rilasciato quantità di acqua carica di limo senza informare i Paesi a valle, il che ha causato un aumento della torbidità nelle stazioni di acqua potabile in Sudan". Secondo il ministro egiziano, il Sudan è stato sottoposto a una grave siccità e poi una massiccia inondazione, dovuta al fatto che l'Etiopia sta attuando il primo processo di riempimento della diga “senza coordinamento” con i due Paesi a valle. La realizzazione della diga ha innescato un duro scontro diplomatico fra Egitto ed Etiopia: Il Cairo teme infatti che la diga, annunciata nel 2011 e in costruzione sul Nilo Azzurro al confine fra Etiopia e Sudan, limiterà le forniture di acque del Nilo dalle quali è quasi interamente dipendente la sua popolazione di oltre 100 milioni di persone, mentre Addis Abeba nega che la diga minerà l'accesso dell'Egitto all'acqua e afferma che il progetto è cruciale per il suo sviluppo economico, con cui diventerebbe il più grande esportatore di energia dell'Africa con una capacità prevista di oltre 6 mila megawatt (Mw). (Cae)