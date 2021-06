Business news: Libia, imprese francesi vogliono quota maggiore di progetti di ricostruzione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento delle imprese di Francia (Medef) vuole ottenere grandi contratti nel mercato libico della ricostruzione, nonostante il declino delle imprese francesi a favore di quelle turche e italiane in Libia. Lo riporta il quotidiano online libico “Lybia Herald”. Il Medef è la più grande federazione di datori di lavoro in Francia, fondata originariamente con un altro nome (Cnpf) nel 1946. Ha più di 750 mila membri, il 90 per cento dei quali sono piccole e medie imprese con meno di 50 dipendenti. Secondo “The Africa Report”, citato dal media libico “Fawasel”, il Medef non vuole perdere la sua opportunità di partecipare alla ricostruzione della Libia e vuole unirsi ad altre aziende straniere per migliorare il clima commerciale nel Paese, che si è già sviluppato dopo la formazione del governo di unità nazionale lo scorso febbraio. Il report ha evidenziato che il primo ministro Abdulhamid Dabaiba ha visitato la sede del Medef, che comprendeva un gruppo di aziende francesi, accompagnate da alcuni ministri del governo durante la loro visita a Parigi il primo giugno, durante la quale ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. (Lit)