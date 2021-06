Business news: Libia, Banca mondiale prevede boom economico del 66,7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia dovrebbe assistere a un vero e proprio boom della sua economia, con una crescita del 66,7 per per cento nel 2021, dopo il crollo del 33,3 per cento del 2020. Lo riferisce la Banca mondiale nel rapporto sulle Prospettive economiche globali. L’Istituto con sede a Washington ha rivisto al rialzo (+4 per cento) le previsioni per l’anno in corso rispetto alla precedente stima, senza tuttavia azzardare alcuna previsione per gli anni a seguire “a causa di un elevato grado di incertezza”. “In Libia - si legge nel rapporto - la creazione di un governo di unità provvisorio a marzo, dopo anni di divisioni, e la revoca del blocco petrolifero dovrebbero riportare l'attività economica quest'anno vicino ai livelli del 2019 dopo il crollo dello scorso anno”. Nel 2019, il prodotto interno lordo della Libia è cresciuto del 2,5 per cento, dopo l’aumento del 15,1 per cento registrato nel 2019. (Lit)