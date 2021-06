Business news: Turchia, disoccupazione in aumento al 13,9 per cento in aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione della Turchia ha raggiunto il 13,9 per cento in aprile, con un aumento di 0,9 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo dati rilasciati dall'Istituto di statistica turco (TurkStat). “Il numero di disoccupati dai 15 anni in su è aumentato di 275 mila unità su base mensile, fino a raggiungere i 4,5 milioni di disoccupati ad aprile”, ha detto TurkStat in una nota, aggiungendo che il tasso di occupazione è sceso di 0,4 punti percentuali al 44,2 per cento, per un totale di 28,1 milioni di persone occupate nello stesso periodo. “Il tasso di partecipazione della forza lavoro si è attestato al 51,3 per cento questo aprile, un aumento di 0,1 punti percentuali da marzo. Circa 32,6 milioni di persone costituiscono la forza lavoro, con un aumento di 83 mila persone in aprile 2021 rispetto al mese precedente”, ha concluso l’istituto di statistica turco. (Tua)