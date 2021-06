Business news: Egitto: a maggio prezzi in aumento dello 0,6 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo in Egitto ha raggiunto 112,9 punti per il mese di maggio 2021, registrando un aumento dello 0,6 per cento rispetto al mese di aprile 2021. Lo ha annunciato l'agenzia di statistica statale egiziana (Capmas). Capmas ha attribuito l'aumento dell'inflazione all'aumento dei prezzi del comparto della frutta (9 per cento) e delle verdure (5,3 per cento), in particolare delle patate (circa il 14 per cento). "Questi numeri indicano che la Banca centrale potrebbe mantenere gli stessi tassi di interesse almeno fino a ottobre", ha affermato ai media egiziani Radwa el Swaify, capo della ricerca presso la sede del Cairo della compagnia Pharos Holding. Il tasso annuo di inflazione totale della Repubblica egiziana ha raggiunto quota 4,9 per cento per il mese di maggio 2021, rispetto al 5,0 per cento dello stesso mese dell'anno precedente. (Cae)