Business news: Algeria, deficit commerciale in calo del 68 per cento

- Il deficit della bilancia commerciale dell'Algeria è sceso del 68 per cento nei primi cinque mesi del 2021, scendendo a 1,3 miliardi di dollari a fine maggio 2021, contro i 3,9 miliardi di dollari a fine maggio 2020. Secondo le elaborazioni statistiche delle autorità algerine, le importazioni sono state ridotte a 15,2 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2021, da 18,9 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2019, con un calo di quasi il 20 per cento. Le esportazioni di idrocarburi, dal canto loro, sono aumentate del +32,7 per cento nei primi cinque mesi dell'anno in corso, mentre le esportazioni non petrolifere sono aumentate del +81,71 per cento. Il tasso di copertura commerciale (delle importazioni per esportazione) è quindi sensibilmente migliorato fino a raggiungere il 92 per cento a fine 2021 contro il 72 per cento a fine maggio 2020. (Ala)