Business news: Libano, commissione Finanze approva progetto di legge su controllo capitali

- La commissione parlamentare Finanze e Bilancio libanese ha approvato un progetto di legge sul controllo dei capitali, dopo diversi mesi di discussioni. La legge consentirebbe a ogni depositante di prelevare da 15 a 20 milioni di lire libanesi e da 400 a 800 dollari statunitensi ogni mese. Secondo quanto riferito dall'emittente "Al-Jadeed Tv", la bozza sarà esaminata dalla commissione per l'Amministrazione e la Giustizia e dalle commissioni parlamentari congiunte prima di essere discussa in una sessione parlamentare plenaria. "La decisione finale sarà presa in sessione plenaria alla luce delle informazioni che sono state richieste alla Banca centrale per adottare una normativa basata sui numeri ufficiali", ha affermato il deputato Ibrahim Kanaan. (Res)