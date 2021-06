Business news: Kuwait, Pil in calo dell’8,9 per cento nell’ultimo trimestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) del Kuwait è calato, nell’ultimo trimestre del 2020, nella misura dell’8,9 per cento su base annua a prezzi costanti, in conseguenza della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. Secondo dati diffusi dall’Amministrazione centrale per la pianificazione e le statistiche kuwaitiana, l’economia dell’emirato ha totalizzato nel 2020 36 miliardi di dinari (118,8 miliardi di dollari), contro i 39,5 miliardi (130 miliardi di dollari) del 2019. In particolare, nel quarto trimestre del 2020 il Pil è calato dell’11,2 per cento (a prezzi costanti) rispetto al terzo trimestre, mentre a prezzi correnti è diminuito del 20,2 per cento. In generale, il contributo del settore petrolifero al Pil negli ultimi tre mesi del 2020 è sceso al 51,1 per cento, contro il 53,1 per cento del trimestre precedente. (Res)