Business news: Libano, per Fmi decisione di consentire prelievi in dollari rischia di stimolare inflazione

- La decisione della Banca centrale del Libano di consentire ai correntisti che hanno depositato fondi in dollari di prelevarli in parte nella valuta Usa rischia di stimolare un aumento dell’inflazione. Lo ha detto Gerry Rice, portavoce del Fondo monetario internazionale (Fmi), affermando che non è chiaro come saranno finanziati i prelievi, data la scarsità di valuta straniera – nella grave crisi economica che attraversa il Paese – e il bisogno di continuare a sussidiare le importazioni di beni e servizi. “C’è anche il serio rischio che la quantità di lire in circolazione aumenti fortemente, a partire da tassi di crescita già molto alti, stimolando sia la pressione inflazionaria sia il deprezzamento della lira, che sarebbe molto dannoso per gli standard di vita”, ha proseguito Rice, ripreso dal quotidiano emiratino "The National". (Res)