Business news: saudita Aramco lancia prima vendita obbligazioni islamiche in dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica saudita Aramco ha lanciato la sua prima vendita di obbligazioni islamiche (sukuk) denominate in dollari. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. La vendita dei sukuk terminerà il 17 giugno. La vendita arriva dopo due precedenti offerte di obbligazioni non islamiche, una prima da 12 miliardi di dollari nel 2019 e una seconda per 8 miliardi di dollari nel novembre del 2020. Aramco sta cercando di raccogliere le risorse necessarie per pagare circa 75 miliardi di dollari di dividendi ogni anno come previsto dal suo programma. Il mese scorso, Aramco ha registrato un balzo del 30 per cento nell'utile del primo trimestre, grazie a una ripresa dei prezzi del petrolio, ma la società non è stata in grado di pagare i 18,75 miliardi di dollari di dividendi per quel periodo. La vendita di obbligazioni islamiche giunge inoltre mentre il regno saudita sta cercando di diversificare la sua economia dovendo allo stesso tempo affrontare un crescente deficit di bilancio provocato dal calo dei prezzi del petrolio nel 2020 e dalle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19. Ad aprile, Aramco ha annunciato di aver raggiunto un accordo da 12,4 miliardi di dollari per vendere una quota di minoranza in una società di oleodotti di recente costituzione a un consorzio guidato dal gruppo statunitense Eig Global Energy Partners. (Res)