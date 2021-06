Business news: Kenya-Somalia, Nairobi annuncia revoca divieto dei voli con Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya ha revocato il divieto di effettuare voli da e per la Somalia. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Nairobi, precisando in una nota che con la decisione le autorità keniote sperano che la misura contribuisca alla piena normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, fatte salve le restrizioni già esistenti nel quadro della pandemia sanitaria di Covid-19. La mossa è stata rapidamente commentata dal portavoce del governo somalo, Mohamed Ibrahim Moalimuu, che su Twitter ha sottolineato che la decisione "potrebbe aprire la strada alla normalizzazione delle relazioni bilaterali tra i due Paesi vicini". La decisione di sospendere i voli da e per Mogadiscio da parte delle autorità di Nairobi era giunta poche ore dopo che la Somalia ha rifiutato di revocare il divieto imposto ai voli che esportano khat - una pianta africana che l'Italia e diversi Paesi occidentali hanno classificato fra le sostanze stupefacenti -, divieto rimasto in vigore per oltre un anno e che aveva alimentato una polemica fra Mogadiscio e Nairobi. In un primo momento, le autorità somale avevano infatti additato le esportazioni keniote di khat come una delle cause della pandemia di Covid-19, un divieto che ad oggi ancora in vigore. (Res)