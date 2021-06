Business news: Cina-Etiopia, Pechino si oppone a interferenze straniere nel Paese africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le questioni interne dell'Etiopia dovrebbero essere risolte principalmente attraverso gli sforzi del governo etiope e la comunità internazionale non dovrebbe imporre sanzioni unilaterali al Paese. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese Wang Yi, nel corso dei colloqui telefonici tenuti con l'omologo etiope Demeke Mekonnen. "Cina ed Etiopia sono partner reciproci di una cooperazione strategica e si sostengono a vicenda", ha osservato Wang, ricordando inoltre che la Cina "è disponibile a fornire assistenza per alleviare le difficoltà umanitarie nel Tigrè" e ha inviato un primo lotto di aiuti alimentari. Sulla questione della Grande diga etiope, Wang ha affermato che "l'unificazione delle risorse idriche transfrontaliere è una questione complessa ed il dialogo è il primo passo per affrontarla. Pechino auspica che Etiopia, Egitto e Sudan trovino una soluzione reciprocamente vantaggiosa per tutti attraverso i negoziati". Mekonnen, da parte sua, ha apprezzato l'adesione della Cina alla politica di non interferenza e ha anche espresso la volontà di mantenere uno stretto scambio e coordinamento con la Cina sugli affari internazionali, così da "promuovere le relazioni bilaterali tra Africa e Cina". (Cip)