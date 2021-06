Business news: vendita illegale di alcol, governo Sudafrica dichiara "persone non grate" diplomatici e funzionari del Lesotho

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica ha dichiarato "persone non grate" diversi diplomatici del Lesotho a causa della vendita illegale di alcol "duty-free" (priva di imposte doganali) e ha concesso loro un ultimatum di 72 ore per lasciare il Paese. In una nota, il ministero degli Esteri di Pretoria ha dichiarato di aver appreso con “delusione e imbarazzo” la notizia e di aver emesso alle autorità del Lesotho un avviso in cui si elencano i diplomatici e i loro dipendenti oggetto del provvedimento, accusandoli di aver "abusato dei loro privilegi diplomatici". Il governo del Lesotho, da parte sua, ha preso le distanze dalle azioni dei diplomatici e ha annunciato che sta lavorando al loro ritorno. La vendita illegale di alcolici in Sudafrica è cresciuta nel 2020 durante le restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. (Res)