Business news: Turkmenistan, fondo di Abu Dhabi stanzia 100 milioni di dollari

- Il Fondo di Abu Dhabi per lo sviluppo (Adfd) ha firmato due accordi con il governo del Turkmenistan che prevedono la mobilitazione di circa 100 milioni di dollari per progetti di investimento nei settori dell’energia e delle infrastrutture. Lo ha reso noto lo stesso istituto in un comunicato. Il primo accordo finanzia con circa 75 milioni di dollari la realizzazione di un nuovo aeroporto a Jebel, nella regione di Balkan, mentre il secondo sostiene lo sviluppo di una centrale elettrica ibrida da 10 megawatt. I due accordi sono stati firmati dal direttore generale dell’Adfd, Mohammed Saif al Suwaidi, e dal presidente della Banca di Stato per gli affari economici del Turkmenistan, Jepbarov Rahimberdi Jepbarovich. Alla cerimonia hanno partecipato anche il ministro dell’Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti, Suhail bin Mohammed al Mazrouei; il vice presidente del Consiglio dei ministri del Turkmenistan, Berdimuhamedov Serdar Gurbangulyevich; l’ambasciatore turkmeno negli Emirati, Garajayev Serdarmammet Saparmammedovich. (Res)