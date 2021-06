Business news: colosso petrolifero thailandese avvia produzione di proteine alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato di petrolio e gas della Thailandia Ptt Group ha diversificato le proprie attività nel campo della produzione di proteine per l'uso alimentare dalle piante, nel tentativo di allineare il proprio profilo aziendale agli obiettivi globali di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e ridurre la propria dipendenza dalle attività legate ai combustibili fossili. L'amministratore delegato e presidente di Ptt, Auttapol Rerkpiboon, ha dichiarato che l'azienda ha investito 300 milioni di baht (9,6 milioni di dollari) nella sussidiaria Nr Instant, e che le operazioni commerciali relative alle proteine vegetali inizieranno nel 2022. Ptt fornirà gli investimenti e una rete operativa, mentre Nr Instant si occuperà dello sviluppo di prodotto alternativi alle proteine per il mercato in forte espansione degli alimenti a base di vegetali. Assieme le due aziende copriranno l'intera catena di fornitura, dallo sviluppo dei prodotti alla distribuzione. L'investimento relativamente contenuto si inserisce nella strategia di diversificazione del rischio di Ptt. (Fim)