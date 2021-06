Business news: Libano, per Banca mondiale nel 2021 contrazione economia del 9,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Libano, Paese che sta attraversando da diversi mesi una grave crisi socio-economica, dovrebbe registrare nel 2021 una contrazione del 9,5 per cento, dopo il calo del 20,3 per cento visto nel 2020 (primo anno della pandemia di Covid-19). E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto della Banca mondiale sulle Prospettive economiche globali. Secondo il rapporto, il Libano figura (insieme a Yemen, Siria, Cisgiordania e Striscia di Gaza) tra i Paesi “particolarmente vulnerabili” che in Medio Oriente, oltre ad affrontare fragilità e conflitti, potrebbero vedere un aumento dei casi di insicurezza alimentare, peggiorata da un vasto aumento dei prezzi agricoli e dell’inflazione alimentare. Come in Yemen, prosegue il rapporto, l’inflazione alimentare potrebbe contribuire a erodere i redditi reali e ridurre i consumi. La Banca non fornisce stime per il 2022 e il 2023, “a causa dell’elevato grado di incertezza”. (Nys)