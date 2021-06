Business news: ministero Finanze Algeria, crescita economica del 4,2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria si aspetta che la sua economia cresca del 4,2 per cento nel 2021, rivedendo al rialzo una previsione del 4 per cento annunciata alla fine dell'anno scorso. Lo riferisce un comunicato del ministero delle Finanze algerino. La revisione al rialzo dei dati economici fa seguito alle previsioni positive diffuse in questi giorni dall'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) secondo cui la domanda di petrolio si manterrà stabile nel corso dell’anno a 6 milioni di barili al giorno. Il ministero delle Finanze algerino, prevede una crescita del settore energetico per il 2021 di circa 10,1 per cento grazie ad un "ritorno graduale all'attività economica dopo un miglioramento della situazione sanitaria" legata al coronavirus. L'Algeria è stata sotto pressione finanziaria a causa di un calo delle entrate derivanti dalle esportazioni di idrocarburi, la principale risorsa per lo Stato, costringendo il governo a cercare di tagliare la spesa per le importazioni di beni e servizi. Di conseguenza - ha aggiunto il ministero delle Finanze - il deficit commerciale del Paese ha raggiunto 15,2 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2021, in calo del 68 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Secondo quanto si legge nel comunicato, le entrate delle esportazioni di petrolio e gas sono aumentate del 32,7 per cento nel periodo gennaio-maggio 2021. (Ala)