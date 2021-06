Business news: Tunisia, deficit commerciale di 5,9 miliardi di dinari a fine maggio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale della Tunisia a fine maggio ha raggiunto un deficit di 5.941 milioni di dinari (1,79 miliardi di euro) contro un disavanzo di 6.099 milioni di dinari (1,84 milioni di euro) dello stesso periodo dell'anno scorso. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dall’Istituto nazionale per le statistiche (Ins) della Tunisia. Durante i primi cinque mesi del 2021, le esportazioni hanno registrato un aumento del 24,7 per cento, contro un calo del -23,8 per cento durante i cinque mesi dell'anno 2020. L’export ha raggiunto un livello di 18.609 milioni di dinari (5,61 miliardi di euro) contro 14.921 miliardi di dinari (4,50 miliardi di euro) nello stesso periodo del 2020. Le importazioni hanno registrato un aumento del 16,8 per cento a fronte di un calo del -24,2 per cento nei primi cinque mesi del 2020. In valore, le importazioni hanno raggiunto 24.551 miliardi di dinari (7,40 miliardi di euro) contro 21.021 miliardi di dinari (6,33 miliardi di euro) nello stesso periodo del 2020. (Tut)