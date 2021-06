Business news: Arabia Saudita intende investire in settori gas e petrolchimico in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita intende investire in progetti relativi a gas naturale e all’industria petrolchimica in Iraq. È quanto emerge da un incontro tenuto in videoconferenza tra il ministro del Petrolio iracheno, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, e il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman. Durante il colloquio le parti hanno discusso delle modalità per approfondire la cooperazione bilaterale in tutti i campi, specialmente nei settori petrolifero, del gas naturale e petrolchimico. All’incontro hanno partecipato anche il ministro dell’Elettricità di Baghdad, Majid Mahdi al Hantush, e la presidente della Commissione nazionale per gli investimenti (Nic) irachena, Saha al Najjar. (Res)