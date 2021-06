Business news: danni ai cavi sottomarini, problemi alla rete Internet nazionale in Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete Internet in Vietnam sta riscontrando problemi e disfunzioni a causa del danneggiamento di due dei cinque cavi sottomarini che collegano il Paese al resto del mondo. Lo riferisce il portale “VietNamNet”, secondo cui nello specifico il cavo di fibra ottica Asia Africa Europe 1 (Aae-1) ha fatto registrare un problema la mattina del 26 maggio scorso e finora i Provider del servizio Internet (Isp) in Vietnam non hanno ricevuto un piano per la riparazione del danno. L’Aae-1 è entrato in funzione nel luglio del 2017 per migliorare la qualità della connessione Internet tra le regioni dell’Asia, del Medio Oriente e dell’Europa e di potenziare le reti in direzione Hong Kong e Singapore. Un secondo cavo sottomarino, l’Asia Pacific Gateway (Apg), ha subito lavori di manutenzione il 5 giugno e il 10 giugno scorsi. Si tratta di un’infrastruttura cruciale per la stabilità dei servizi Internet in Vietnam. Per questi motivi, gli utenti della rete nel Paese hanno registrato negli ultimi giorni problemi di connessione e di qualità del servizio. (Fim)