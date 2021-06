Business news: Di Maio, nostre aziende possono far compiere salto di qualità all’economia del Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende italiane dispongono di tecnologie all’avanguardia in grado di consentire al Kazakhstan di completare il salto di qualità che sta compiendo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al business forum Italia-Kazakhstan promosso da Confindustria, ministero degli Esteri di Italia e Kazakhstan, ambasciata d’Italia in Kazakhstan e Agenzia Ice, in collaborazione con Kazakh Invest e Atamekeh. ”Il ministero degli Esteri è in prima linea nel sostegno alle esportazioni grazie alle nuove competenze sviluppate in materia di sviluppo dell’internazionalizzazione. L’obiettivo è fornire maggiori opportunità nei mercati esteri anche attraverso mezzi di sostegno finanziario”, ha detto Di Maio, sottolineando in particolare l’importanza rivestita dall’export dei macchinari che costituisce la voce più importante delle esportazioni italiane. “Presto potremo tornare ad incontrarci di persona in vista del trentennale delle relazioni diplomatiche italo-kazake, nel 2022, e della seconda edizione della Conferenza Italia-Asia centrale", ha ricordato il titolare della Farnesina. (Res)