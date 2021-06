G7: Tedros (Oms), piano da 100 giorni per vaccinare il mondo discusso con i leader (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fare ciò, Vallance ha enfatizzato come serviranno "chiare regole che non dobbiamo rinegoziare ogni volta durante l'emergenza", regole che prevedano criteri finanziari, condivisione di dati, trasferimenti tecnologici e gestione delle catene di fornitura. La missione dei 100 giorni, secondo Tedros, racchiude molte delle priorità dell'Oms nella lotta a questa e alle future pandemie. Tuttavia, ha sottolineato, nonostante il mondo abbia gli strumenti per terminare la pandemia, le vaccinazioni, molti Paesi stanno affrontando un deciso aumento del numero dei contagi senza vaccini realmente disponibili. "Siamo nella gara della nostra vita, ma non è una gara giusta, e molti Paesi non hanno nemmeno abbandonato la linea di partenza", ha affermato Tedros. (segue) (Rel)