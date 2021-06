Business news: Cina, Huawei inaugura centro per tutela della privacy nel Guangdong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese degli smartphone Huawei ha inaugurato il 9 giugno il suo più grande centro per la protezione della sicurezza informatica e della privacy a Dongguan, nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale. Lo ha fatto sapere la stessa società, secondo cui il centro di Dongguan "sarà aperto a regolatori, organizzazioni, clienti, partner e fornitori della società cinese", ha dichiarato John Suffolk, responsabile della sicurezza informatica globale e della privacy di Huawei. "Huawei ha istituito sei centri di sicurezza informatica e trasparenza negli ultimi dieci anni in Europa, Medio Oriente e Nord America. Questi centri sono progettati per affrontare i problemi che emergono con la digitalizzazione e le nuove tecnologie come il 5G e l'intelligenza artificiale (Ai), ha aggiunto Suffolk. (Cip)