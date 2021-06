Business news: Indonesia, Garuda ferma due terzi della flotta per crisi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garuda, la compagnia aerea di bandiera dell’Indonesia, ha fermato due terzi della sua flotta a causa della crisi dovuta al Covid-19 e per la manutenzione dei velivoli. Lo ha annunciato la società in un comunicato, specificando che al momento sono operativi solo 53 aerei dei 142 della sua flotta. "La pandemia ci ha costretti a ridurre il numero di aerei in funzione, tenendo operativi solo 53 velivoli per le operazioni commerciali dell'azienda", si legge nel comunicato. L'azienda, infatti, ha affrontato profondi problemi finanziari in seguito al crollo della domanda di viaggi aerei nazionali e internazionali causata dal Covid-19. Garuda, inoltre, affitta il 95 per cento della sua flotta, perciò sta cercando di restituire molti dei suoi aerei per tagliare le spese operative. Il ministero delle Imprese stima che il vettore abbia accumulato oltre 4,5 miliardi di dollari di debito, e affronti ogni mese perde per oltre 100 milioni di dollari. (Res)