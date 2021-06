Business news: Kirghizistan-Turchia, Japarov invita le compagnie tecnologiche turche a investire in Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kirghizistan è interessato ad attrarre gli investimenti, le tecnologie avanzate e l’esperienza delle imprese della Turchia per lo sviluppo dell’economia nazionale. Lo ha dichiarato il presidente kirghiso Sadyr Japarov nel corso di una visita all’Unione delle camere e delle borse merci della Turchia (Tobb) ad Ankara. Il nuovo “uomo forte” del Paese dell’Asia centrale ha definito l’espansione della cooperazione economica come “una delle priorità” della sua missione. Japarov ha ricordato la presenza di molti investitori turchi in Kirghizistan e ha manifestato l’interesse del governo ad aprire le porte a un numero maggiore di startup e di nuovi imprenditori. Il presidente kirghiso ha anche sottolineato di aver approvato due decreti dopo la propria elezione lo scorso gennaio: uno per la protezione della proprietà e il sostegno a investitori e imprenditori, un altro con misure addizionali a favore delle imprese. (Res)