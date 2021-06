Business news: Arabia Saudita, Moody’s conferma rating A1 con outlook negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating statunitense Moody’s ha confermato il rating del credito dell’Arabia Saudita ad A1 con prospettiva (outlook) negativa, in conseguenza degli shock che hanno colpito l’economia, legati alla pandemia di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano finanziario saudita "Al Eqtisadiya". Le riforme strutturali compiute nel Regno hanno ridotto il deficit finanziario durante il primo trimestre, sottolinea l’agenzia, e nonostante la contrazione dell’economia il settore non petrolifero continua a svilupparsi e crescere. A sostenere questa crescita, secondo Moody’s, è un aumento “eccezionale” nello sviluppo dell’infrastruttura immobiliare, legato a una forte crescita dei prestiti. I piani per diversificare l’economia contribuiranno a potenziare la crescita nel medio e lungo periodo, come anche le riforme strutturali e organizzative che hanno migliorato la competitività di Riad, prosegue l'agenzia. (Res)