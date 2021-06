Roma: Raggi, oggi con volontari Retake a piazza Giovenale, momento di festa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sono stata insieme ai cittadini di Balduina e ai volontari dell'associazione Retake Roma a piazza Giovenale, nel quadrante Nord di Roma. Lo scrive, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Si tratta di uno spazio verde che abbiamo riqualificato grazie al lavoro del nostro Dipartimento Tutela Ambientale. Sono state effettuate le potature degli alberi - aggiunge - sistemate le panchine, la pavimentazione, la recinzione e l'area giochi per i bambini del quartiere. È stato un momento di festa, e per questo ringrazio tutti. Gli attivisti di Retake, grazie ad un accordo con Roma Capitale, aiutano i nostri tecnici svolgendo piccoli interventi di pulizia e di cura delle nostre aree verdi. Lo fanno con gioia, insegnando ai più piccoli l'importanza di rispettare i beni comuni. È un lavoro fondamentale. Un circolo virtuoso tra cittadini e amministrazione che vogliamo portare avanti e ampliare. Sempre di più". (Rer)