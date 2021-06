G7: lungo bilaterale tra Draghi e Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Mario Draghi ha avuto un incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a margine della seconda giornata del G7 in corso a Carbis Bay, nel Regno Unito. L’incontro, di cui ancora non sono stati resi noti i dettagli, è durato circa mezz’ora. Secondo fonti stampa statunitensi l'obiettivo principale del presidente Joe Biden nell'ambito del G7 è quello di spingere gli alleati di Washington ad adottare un approccio comune per affrontare le sfide poste dalla Cina. (Res)