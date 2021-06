Business news: Didi prepara offerta pubblica iniziale nel mercato Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda cinese dei servizi di mobilità tramite app Didi prepara un'offerta pubblica iniziale (Ipo) sul mercato azionario Usa, che si preannuncia una delle più grandi del 2021. Lo ha reso noto la stessa compagnia dopo, che Didi ha registrato una consistente crescita delle entrate nel primo trimestre di quest'anno, con la ripresa dei servizi di noleggio auto e taxi a seguito della pandemia di Covid-19. Sostenuto da grandi nomi della tecnologia come SoftBank, Alibaba e Tencent, Didi non ha rivelato la dimensione dell'ipo, ma secondo alcuni media potrebbe aggirarsi intorno ai 10 miliardi di dollari, una cifra che porrebbe il valore di mercato dell'azienda a circa 100 miliardi di dollari. Lo scorso giovedì Didi ha dichiarato di aver registrato entrate per 141,7 miliardi di yuan (22,17 miliardi di dollari) nel 2020, in calo rispetto ai 154,8 miliardi di yuan dell'anno prima, principalmente a causa degli impatti negativi della pandemia. La sua perdita netta è stata di 10,6 miliardi di yuan nel 2020, rispetto ai 9,7 miliardi di yuan dell'anno prima. Didi ha però visto più che raddoppiare le sue entrate a 42,2 miliardi di yuan nei primi tre mesi di quest'anno rispetto ai 20,5 miliardi di yuan dell'anno precedente. (Cip)