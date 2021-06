Business news: Egitto, rimesse dall’estero in aumento dell’8,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rimesse degli egiziani che lavorano all'estero hanno registrato un aumento dell'8,5 per cento dal luglio 2020 al marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale 2019-2020. Lo ha annunciato in una nota la Banca centrale dell’Egitto. Le rimesse dei lavoratori egiziani all’estero hanno raggiunto nel periodo di riferimento i 23,4 miliardi di dollari, rispetto ai circa 21,5 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno fiscale precedente, con un aumento di 1,8 miliardi di dollari. I dati hanno mostrato un aumento dell'11 per cento delle rimesse durante il mese di marzo 2021, pari a 2,9 miliardi di dollari, rispetto ai 2,6 miliardi di dollari di marzo 2020. Nello specifico, il valore delle rimesse da gennaio al marzo 2021 si è attestato a 7,85 miliardi di dollari, rispetto ai 7,87 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno fiscale precedente (primo luglio 2019-30 giugno 2020). (Cae)