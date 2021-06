Città metropolitana Roma: nuova tappa del tour "Carovana prevenzione" mercoledì 16 a Labaro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Komen Italia è orgogliosa di poter realizzare questa nuova tappa della Carovana della prevenzione anche grazie al generoso contributo della Città metropolitana di Roma che assume un valore ancora più significativo in un anno nel quale la pandemia ha fermato gli screening oncologici, impedendo a tantissime donne di svolgere regolarmente gli esami per la diagnosi precoce dei tumori del seno. L'Unità Mobile di prevenzione senologica – afferma il professore Riccardo Masetti, presidente Susan G. Komen Italia – consente di rafforzare ulteriormente il progetto 'Carovana della Prevenzione', grazie al quale la Komen Italia e la Fondazione policlinico Gemelli hanno offerto negli anni esami clinico-strumentali gratuiti per la diagnosi precoce dei principali tumori femminili in particolare a donne che vivono condizioni di fragilità sociale ed economica". (Com)