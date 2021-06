Business news: Alibaba punta ad espandersi nel sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante cinese dell’e-commerce Alibaba punta ad allargare le proprie attività nel sud-est asiatico a fronte dei problemi con le autorità anti-trust fronteggiati nella Repubblica popolare. Lo scrive il quotidiano online “South China Morning Post”, edito a Hong Kong, a proposito del lancio di un nuovo progetto volto a sostenere talenti e start-up locali nella regione. L’iniziativa, nominata AsiaForward, è stata annunciata durante l’Alibaba Cloud Summit 2021 e ha l’obiettivo di migliorare le capacità di sviluppatori locali e piccole e medie imprese, creando connessioni tra gli imprenditori e fornendo loro nuove opportunità. Inoltre, Alibaba Cloud lancerà il suo primo centro di raccolta dati nelle Filippine entro la fine di quest’anno, dopo averne aperto uno in Indonesia. Tutto questo dopo che la compagnia è stata multata per circa 2,8 miliardi di dollari ad aprile dall’Autorità di Stato per la regolamentazione del mercato (Samr) di Pechino con l’accusa di “abuso di posizione dominante”. (Cip)