Business news: per Tesla aumento delle vendite in Cina del 29 per cento

- Il colosso statunitense delle auto Tesla ha venduto 33.463 veicoli elettrici prodotti in Cina a maggio, comprese le esportazioni, con un aumento del 29 per cento rispetto ad aprile. Lo indicano i dati dell'Associazione cinese dei produttori di automobili (Cpca). Le vendite di nuovi veicoli elettrici in Cina sono aumentate del 177 per cento a 185 mila auto a maggio rispetto all'anno precedente, ha affermato l'associazione. Come riporta "Channel News Asia", le vendite complessive di veicoli passeggeri, tuttavia, sono aumentate solo dell'1,1 per cento a 1,66 milioni di auto. Le vendite di Tesla in Cina rappresentano quasi un terzo delle vendite totali. Tesla, che produce le sue berline Model 3 e i veicoli utilitari sportivi Model Y a Shanghai, ha esportato 11.527 veicoli fabbricati in Cina a maggio. Ad aprile ha venduto 25.845 auto di fabbricazione cinese, in calo rispetto alle 35.478 di marzo. (Cip)