G7: Tedros (Oms), piano da 100 giorni per vaccinare il mondo discusso con i leader (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di Tedros prevede la vaccinazione del 40 per cento della popolazione mondiale entro la fine del 2021, e del 70 entro il prossimo G7, che si terrà tra 12 mesi in Germania, un piano giudicato "fattibile" con il supporto dei Paesi del G7 e del G20. Tedros ha poi affermato che saranno necessari almeno 11 miliardi di dosi per rendere il piano possibile, e le donazioni annunciate (1 miliardo di dosi dai Paesi del G7) sono "benvenute", ma "ne servono di più, e in fretta". Serviranno, secondo Tedros, un importante trasferimento di tecnologia e "assolutamente" la concessione della proprietà intellettuale sui vaccini, da distribuire sotto la gestione dell'Oms, in quanto garanzia di "giustizia e credibilità" agli occhi del mondo. Secondo l'Oms, l'unico modo per raggiungere una maggiore solidarietà e condivisione in materia di vaccinazione globale sarebbe quella di firmare accordi internazionali vincolanti. (segue) (Rel)