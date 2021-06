Business news: Singapore, graduale allentamento delle restrizioni dal 14 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore allenterà le restrizioni per il contenimento del Covid a partire dal 14 giugno. Lo ha annunciato il ministero della Salute in una nota, specificando che “questo è il primo passo per tornare alla fase tre di ripresa dalla pandemia”. Da metà mese, infatti, le persone potranno incontrarsi in gruppi di cinque per un massimo di due volte al giorno, mentre il 21 giugno ripartirà il settore della ristorazione, ma solo se la situazione epidemiologica rimarrà stabile. Gan Kim Yong, il ministro del Commercio e dell'Industria, ha spiegato durante una conferenza stampa le motivazioni sul ritardo nella riapertura dei ristoranti, sottolineando che "cenare è considerata un'attività ad alto rischio perché non si indossano le mascherine". "Intraprenderemo azioni più severe per qualsiasi violazione delle misure", ha aggiunto il ministro, ricordando la necessità di “tenere le mascherine in ogni momento, tranne quando si mangia o beve". Dal 21 giugno, inoltre, saranno nuovamente concessi i ricevimenti di nozze, per un massimo di 100 partecipanti, con l’obbligo di effettuare un test per il Covid prima dell’evento. Le palestre potranno riprendere le attività sportive al chiuso, e i musei e le biblioteche pubbliche torneranno ad accogliere il pubblico con una capienza del 50 per cento. Saranno nuovamente permessi gli spettacoli dal vivo e gli eventi sportivi con un massimo di 250 partecipanti. (Res)