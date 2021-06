Governo: Di Maio, salto qualità Italia con Patto export, Pnrr, G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È dalle realtà del territorio che l'Italia sta ripartendo. Da imprenditori, commercianti, partite Iva, lavoratori che danno il massimo. Sempre. Dalle eccellenze del Sud, dai punti di forza che caratterizzano il nostro Paese. In questa giornata in Campania ho toccato con mano la voglia di ripartire. Gli strumenti per farlo ci sono. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "Penso ai circa 100 miliardi che arriveranno al Sud dal (Piano nazionale di ripresa e resilienza) Pnrr: risorse da investire in progetti seri da qui ai prossimi anni. Ma dobbiamo farlo in tempi rapidi, senza tentennamenti", ha aggiunto. Di Maio ha aggiunto: "Un altro strumento che sta dando i suoi frutti è il Patto per l’export: un piano di promozione del Made in Italy mai realizzato prima, un supporto concreto alle aziende che vogliono imporsi sui mercati esteri. E i dati ci danno ragione: le esportazioni aumentano anche rispetto al record del 2019". Il titolare della Farnesina ha ricordato il G20 Italia. "Quest'anno abbiamo l'opportunità di mostrare la parte migliore del Paese ai grandi del pianeta. Abbiamo tutte le carte in regola per fare un salto di qualità senza precedenti, puntando sulla transizione ecologica e digitale. Nuove competenze, nuove opportunità di lavoro. Avanti decisi". (Res)